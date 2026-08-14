Seguridad

Comerciantes de La Merced y del Centro Histórico Denuncian que Son Víctimas de Extorsiones

Al menos tres grupos delictivos dedicados al cobro de cuotas, robo a transeúntes, extorsión y control de calles, para ejercer el comercio informal operan en la zona

Trabajadores transportan verduras en el Mercado de la Merced.Trabajadores transportan verduras en el Mercado de la Merced. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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