Comerciantes de La Merced y del Centro Histórico Denuncian que Son Víctimas de Extorsiones

En la Ciudad de México, en la zona de La Merced y el Centro Histórico operan al menos tres grupos delictivos dedicados al cobro de cuotas, robo a transeúntes, extorsión y control de calles, para ejercer el comercio informal.

Para enfrentar esos delitos se reforzó la presencia de policías en los pasillos de esta zona comercial.

Dueños de negocios aseguran que el delito de extorsión es uno de los de mayor incidencia.

“Aquí es de dar la cuota todos los días porque si no, no te dejan trabajar. Son 100 o 150 pesos diarios, porque si no, ya te están amenazando con que te van a afectar o te van a prender el negocio o ya así de plano te dicen, sabes qué te voy a cerrar”, aseguró un comerciante, víctima de extorsión.

De acuerdo con información de la policía capitalina, en La Merced operan células de extorsionadores ligadas a La Unión Tepito, pero también están relacionados con líderes del comercio informal

Para la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, las extorsiones afectan la cadena productiva en este corredor.

En los pasillos de uno de los mercados más grandes del país, clientes y comerciantes también han detectado la comisión de otros delitos.

Como refiere Jacinta, comerciante de La Merced:

“Los clientes se quejan mucho de que los asaltan demasiado, con arma, con cuchillo, les ponen la china, entonces sí, se queja mucho la gente”

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Iniciativas de locatarios contra la delincuencia

Frente a la incidencia de robos y asaltos, los locatarios también han tomado algunas iniciativas para blindarse de la delincuencia.

Si alguno de los locatarios sufre un asalto, se comunican en un grupo de seguridad con radio, localizan al sujeto señalado y lo llevan con las autoridades.

De acuerdo con el reporte de incidencia delictiva, en el último mes, se han denunciado 67 delitos en el perímetro de La Merced y calles aledañas al Centro Histórico.

Con información de Rafael Trejo Vázquez.

LECQ