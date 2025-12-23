¿Qué Cenan los Detenidos en Nochebuena? Esto Dará el C4 Aguascalientes

Los detenidos durante la Nochebuena recibirán una platillo especial, de acuerdo con el C4 Aguascalientes. Sin embargo, el menú será con límite de horario.

El director del área, Moisés de Luna, explicó que por protocolo se sirve un platillo a los detenidos en un horario establecido. Es decir, los que sean ingresados después de las 21:00 horas recibirán comida totalmente distinta a la principal.

¿Qué platillo especial habrá en el C4 Aguascalientes?

De acuerdo con el director de Juzgados Cívicos de Aguascalientes, se servirán 100 porciones antes de las 09:00 de la noche, y estas consisten en pechuga rellena y espagueti. Mientras que las personas detenidas después de ese horario, recibirán sopa instantánea.

Si ingresan más tarde y quieren cenar va a haber alimento especial para ellos Moisés de Luna Martínez, Director de Juzgados Cívicos de Aguascalientes

¿Habrá cena especial en Año Nuevo?

Durante la última noche del año, el 31 de diciembre, quienes sean detenidos y trasladados al C4 no tendrán una cena especial, ya que, a decir de las autoridades, se considera un día de mayor ingesta de alcohol que de compartir una cena.

El 31 es más de brindis y está prohibido el alcohol en el C4

Moisés de Luna Martínez, Director de Juzgados Cívicos de Aguascalientes

Finalmente, dijo que la mayoría de los ingresados al C4 es por faltas administrativas, relacionadas principalmente con la conducción del volante bajo influjos del alcohol.

Andrea del Carmen Esparza / N+

