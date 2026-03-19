Jalisco Castigará con Hasta 12 Años de Cárcel a Falsos Cirujanos Estéticos

El Congreso de Jalisco aprobó reformas a la Ley de Salud del Estado y al Código Penal para sancionar a quienes se hagan pasar por especialistas en cirugías estéticas, por lo que a quien incurra en esta práctica, se le podrá sancionar con 2 a 12 años de prisión y multas de 200 a 600 veces el valor diario de la UMA.

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De acuerdo al Congreso de Jalisco, se aprobó que estas sanciones van para quienes se atribuyan el carácter de "especialista" dentro de profesiones como medicina u odontología, sin la capacitación ni certificación adecuadas.

"Teníamos organismos como Camejal, como Coprisjal, aquí en Jalisco, pero no se contaba con la herramienta jurídica para poder sancionar este tipo de actividades, nosotros como gremio, como colegio, señalamos el problema", mencionó Ignacio González, del Consejo Mexicano de Cirugía Plástica.

Lo anterior también significa que la reforma no sólo regula la práctica médica, sino también la formación que deben acreditar quienes realicen estos procedimientos, así como las instituciones facultadas para impartir las capacitaciones.

Más concretamente, la reforma también indica que establece sanciones a quienes se atribuyan el carácter de especialista sin haber cursado los estudios correspondientes en instituciones con reconocimiento de validez oficial, ni cuentan con un título académico respectivo válido en la República Mexicana.

¿Cuáles son las recomendaciones para antes de someterse a este tipo de cirugías?

Es importante que antes de la cirugía haya una consulta presencial, donde se realizará la historia clínica del paciente, la valoración médica nunca debe hacerse a través de mensajes o por llamada telefónica.

El primero paso que se debe dar antes de someterse a un procedimiento estético es verificar que el cirujano plástico esté certificado. Para eso, hay que ingresar a la página del Consejo Mexicano de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva.

Alejandra Parra / N+

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