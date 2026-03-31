Dan 45 Años de Prisión a Feminicida en Aguascalientes; Asesinó a su Pareja en 2024

Dictan sentencia de 45 años de prisión contra feminicida en Aguascalientes, así como el pago de la reparación de daños; los hechos se registraron en agosto de 2024.

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El feminicida se trata de Ernesto ‘N’, señalado como el culpable del asesinato de quien fuera su pareja sentimental en agosto de 2024, en un domicilio del fraccionamiento Ejido Las Cumbres, donde privó de la vida a la víctima con el uso de armas blancas.

Un día después, trasladó el cuerpo en un vehículo y lo abandonó envuelto en una lona en la calle Sierra de San Bernardino; después fue localizado por las autoridades.

¿Qué multa deberá pagar Ernesto ‘N’?

Además de los 45 años en prisión, se determinó una multa de 625 días, equivalente a 67 mil 856.25 pesos, así como la reparación del daño que asciende a 38 mil pesos por gastos funerarios y apoyo asistencial; más un millón 244 mil 650 pesos por indemnización material por causa de muerte y dos millones 565 mil 300 pesos por concepto de daño moral.

La fiscalía general del Estado de Aguascalientes informó que, como parte del fallo, un juez impuso una prohibición estricta al sentenciado para acercarse a la abuela de la víctima y a sus hijos menores de edad, con el objetivo de garantizar la seguridad de las víctimas indirectas tras el proceso judicial.

Luis Ángel Álvarez / N+

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