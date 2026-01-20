Detienen al Empresario Eugenio Javier ‘N’, por Presunto Fraude Millonario en Aguascalientes

En Aguascalientes, se confirmó la detención del dueño de una empresa de energía eléctrica, Eugenio Javier ‘N’, luego de que fue acusado de presunto fraude que podría estar implicado en la instalación de paneles solares en la capital del estado.

De acuerdo con la Fiscalía de Aguascalientes, el empresario, residente de Monterrey, Nuevo León, fue detenido al norte del país en diciembre de 2025, posteriormente trasladado a esta entidad.

Además de la negociación inconclusa con el municipio de Aguascalientes, en otros estados, Eugenio Javier ‘N’ también enfrenta proceso legales por supuestos fraudes.

Por lo anterior, empresarios piden transparencia en el caso, y que el presunto daño causado al ayuntamiento de Aguascalientes, por el contrato firmado hace años para la construcción de un parque fotovoltáico, ubicado al norte del estado, sea devuelto a las arcas municipales.

Cualquier tema público que vaya a las arcas es un tema que se debe recuperar, y sea en ese, obviamente, porque es el caso, pero sea en todos los casos que se pueden presentar, esperemos que no se presenten, pero creo que lo que buscamos todos es que cada peso invertido en municipio, estado o federación, tenga resultados Patricia Muñoz de León, Presidenta del Consejo Coordinador Empresarial

Eugenio Javier ‘N’ se encuentra recluido en el Cereso Varonil de Aguascalientes

De acuerdo con la FGR, el empresario está recluido en el Cereso Varonil de Aguascalientes.

No calentemos el tema, dejen que, no quiero hablar del tema hasta que las autoridades digan, dejen que las autoridades hagan su trabajo José Antonio Arámbula López, Secretaria General de Gobierno de Aguascalientes

Cabe señalar que el municipio de Aguascalientes sostuvo un contrato millonario con esta empresa para el proyecto de Eficiencia Energética de Aguascalientes o el parque fotovoltáico, cuyo impacto económico para el ayuntamiento fue de mil 301 millones 840 mil 647 pesos, infraestructura que no se ha echado a andar debido a la supuesta falta de compromisos federales.

