Muere Policía Municipal de Aguascalientes Mientras Trabajaba en un Evento de Baile

En Aguascalientes, un policía municipal murió de un infarto fulminante cuando se encontraba trabajando en un baile en la Megavelaria. El hecho se registró durante la madrugada del domingo, en la explanada del recinto.

Noticia relacionada: Hombre Muere Mientras se Ejercitaba en un Gimnasio en Hermosillo, Sonora

De acuerdo con autoridades, el elemento de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal adscrito a la Delegación Insurgentes e identificado como Pedro, de 45 años, estaba trabajando en el evento del ‘Kumbiero Fest’ cuando se desvaneció y perdió el conocimiento.

Al llegar hasta el punto, paramédicos confirmaron que Pedro ya no contaba con signos vitales, por lo que fue solicitada la intervención de Servicios Periciales cuyos peritos señalaron que la muerte del uniformado había sido a consecuencia de un infarto fulminante.

¿Qué es un infarto fulminante y por qué suele ocurrir?

Un infarto fulminante, de acuerdo con expertos de la salud, ocurre de manera repentina provocando la perdida casi inmediata de la función del corazón. Además, a diferencia de otros infartos, este deja daños rápidos y extensos, por lo que la persona puede colapsar en cuestión de minutos.

El infarto fulminante suele estar relacionado a la interrupción súbita del flujo sanguíneo hacia una parte esencial del corazón, lo que desencadena arritmias letales, como la fibrilación ventricular.

Azul Tinta/ N+

Historias recomendadas: