Hombre Muere Mientras se Ejercitaba en un Gimnasio en Hermosillo, Sonora

Un hombre de aproximadamente 35 años de edad perdió la vida la mañana de este día mientras se ejercitaba en un gimnasio ubicado en una plaza comercial del cruce de los bulevares García Morales y Quiroga, al poniente de Hermosillo, Sonora.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 11:00 horas del domingo, cuando la persona se desvaneció presuntamente por causas naturales, al parecer relacionadas con un paro cardíaco.

Al lugar acudieron paramédicos, quienes tras brindarle atención confirmaron que ya no contaba con signos vitales. Posteriormente, elementos de la Policía Estatal notificaron al Servicio Médico Forense, el cual se encargó del levantamiento del cuerpo para la práctica de la necropsia de ley, a fin de determinar las causas exactas del fallecimiento.

Muere hombre haciendo ejercicio en Nuevo León

En hechos distintos, un hombre perdió la vida el pasado 8 de enero mientras realizaba ejercicio dentro de un gimnasio ubicado sobre la avenida Miguel Alemán, en el municipio de San Nicolás de los Garza. El cliente se encontraba ejercitándose con normalidad cuando, de manera repentina, comenzó a sentirse mal, personal del gimnasio solicitó apoyo a los servicios de emergencia para atender al afectado pero murió en las instalaciones.

