Suspenderán Suministro de Energía Eléctrica en Comunidad Arroyo Seco de Altar, Sonora

La Comisión Federal de Electricidad informó que suspenderá de manera provisional el suministro de energía eléctrica en la localidad de Arroyo Seco, del municipio de Altar, este lunes 19 de enero de 2026.

La interrupción del servicio se llevará a cabo en un horario de 10:00 a 14:00 horas, con una duración aproximada de cuatro horas, debido a trabajos de sustitución de un interruptor eléctrico, acciones que forman parte de las labores de mejora en la infraestructura para fortalecer la calidad y continuidad del suministro.

La CFE señaló que estas maniobras requieren que las líneas permanezcan desenergizadas, a fin de garantizar la seguridad de las cuadrillas de mantenimiento, por lo que agradeció la comprensión y cooperación de los usuarios afectados, quienes ante cualquier duda pueden comunicarse al 071.

¿Cómo puedo reportar una falla a la CFE?



Antes de registrar tu orden debes asegurarte de los siguientes puntos:

Que tu interruptor este en la posición de encendido.

Que los fusibles no estén dañados.

Que la palanca del interruptor esté arriba.

Datos que debes proporcionar para reporte de falla:

El número de servicio, ubicado en la parte superior derecha de tu recibo.

Dirección completa (calle, entre calles, colonia, delegación –DF- o municipio, entidad y CP) y alguna referencia.

Proporciona tu teléfono.

KRRC