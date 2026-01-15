¿Dónde Puedo Consultar los Resultados de las Becas de Primarias Públicas en Sonora?

Este 14 de enero el Instituto de Becas y Crédito Educativo de Sonora dio a conocer la lista de los estudiantes de primaria pública que fueron acreditados para una beca. La beca corresponderá en un apoyo económico individual para los estudiantes y se pagará en una emisión durante el ciclo escolar 2025-2026.

¿Qué estudiantes podían aplicar a la beca de primarias en Sonora?

Los estudiantes que adquirieron la beca tenían como requisito estar inscritos en una institución pública del Estado de Sonora de educación básica nivel primaria en el ciclo escolar 2025-2026.

¿Cuál es el presupuesto para becas de escuelas públicas nivel básico en Sonora?

Durante el ejercicio fiscal de 2025, el monto destinado para el programa de becas en Sonora, para estudiantes de escuelas públicas de nivel básico fue de $132,000,000.00 pesos, estos fueron distribuidos en un total de 60,000 becas.

Una vez autorizado el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal de 2026 y previo a la emisión de los resultados de la presente convocatoria, se someterá a la consideración de la H. Junta Directiva del Instituto, la modificación en el aumento en el número de becas y de los recursos aprobados para el presente programa de becas.

Cabe destacar que el presupuesto asignado es progresivo y no se puede disminuir respecto del asignado.

¿En qué página puedo consultar más información sobre Becas y Crédito Sonora y sus resultados?

Para consultar los resultados, así como otras convocatorias e información de becas para el estado de Sonora, puedes ingresar a la siguiente página oficial:

becasycredito.sonora.gob.mx

