Denuncian a Policías por Presunta Complicidad en Red de Trata de Personas en Aguascalientes

El Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes denunció la presunta complicidad de policías en una red de trata de personas, tras la reciente detención de un hombre señalado como supuesto proxeneta que operaba en un bar. Asimismo, advirtió sobre la posible existencia de antecedentes dentro de las corporaciones que no habrían sido investigados ni canalizados a las autoridades correspondientes.

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Marina Ávila Montejo, presidenta del Observatorio de Violencia Social y de Género, pidió la apertura inmediata de investigaciones sobre posibles responsabilidades dentro de las corporaciones.

“Demandamos la intervención de instancias externas que garanticen imparcialidad y eviten encubrimientos”, reafirmó Marina Ávila Montejo, presidenta del Observatorio de Violencia Social y de Género.

¿Por qué piden investigar a las corporaciones?

El organismo señaló que existen antecedentes dentro de las corporaciones que no fueron investigados ni canalizados a las autoridades correspondientes, lo que podría favorecer condiciones de impunidad en estos casos.

“Hacemos responsable al estado de garantizar condiciones de seguridad para quienes denunciamos y acompañamos, así como de asegurar el acceso a la verdad y a la justicia para cada una de las víctimas. No más impunidad. No más complicidad institucional”, agregó Marina Ávila Montejo.

Oscar Verdín / N+

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