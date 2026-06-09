Aficionados Iraníes Reciben entre Lágrimas a su Selección en Tijuana

Ya entrena en México la selección de Irán, luego de que Estados Unidos le negara estancia en ese país, en donde jugará los partidos de la fase de grupos. La selección iraní contará con un permiso de entrada y salida en el mismo día, durante los encuentros que disputará en Los Ángeles y la ciudad de Seattle.

Docenas de personas estuvieron la madrugada del domingo en el aeropuerto de Tijuana con la esperanza de ver llegar a la selección de Irán, que arribó a territorio mexicano tras 26 horas de vuelo y una escala en Santiago de Compostela, España.

Sine Moghedem, un iraní radicado en California, Estados Unidos, expresó su emoción al ver a su selección.

“Cuántas veces en tu vida puedes ver a la Selección Nacional, especialmente cuando hicieron un viaje desde el otro lado del mundo (…) Estoy llorando ahora. Estoy más que emocionado, ya sabes”

Jugadores portan distintivo recordando ataque en un centro escolar

Los medios registraron que varios jugadores portaban un distintivo recordando el ataque perpetrado por Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero en un centro escolar en la ciudad iraní de Minab, que dejó 168 muertos.

Tijuana, ciudad fronteriza con California, será el campamento iraní para el Mundial.

Bienvenida

Llegaron al hotel de concentración, cerca del estadio de Xolos, en un autobús custodiado por la Guardia Nacional. Ahí también acudieron algunas personas para darle la bienvenida al llamado Team Melli.

Como Ali quien radica en California, que aseguró:

“Pienso que es más seguro aquí que en Estados Unidos porque hay muchas posibilidades de que algo les pase allá. Que el equipo esté en Estados Unidos creo que podría ser peligroso para ellos”

Campamento

La FIFA ofreció a Irán la opción de instalar su campamento en Tijuana, originalmente estarían en Tucson, Arizona, pero los retrasos de las visas cambiaron sus planes, a días de la inauguración, aún hay 15 directivos de la federación y miembros del cuerpo técnico que no han obtenido su visa para viajar a los juegos en Los Ángeles y Seattle.

Al respecto, Abolfazi Pasandideh, embajador de Irán en México, indicó:

“Irán y México van a tener una posibilidad para poder conocerse más, Tijuana es una ciudad muy avanzada, es una ciudad muy buena. Es el centro de cultura de México en las fronteras que tiene. Como existen diferentes tipos de culturas acá no hay xenobofia, no hay un miedo acerca de los migrantes”

Dara Makipur nació en Irán, es empresario y desde hace 8 años vive en Tijuana:

“Nunca he estado en una ciudad o país en mi vida que me haya aceptado de la manera en que me ha aceptado la cultura mexicana. (…) Y esta cultura es muy similar a la cultura iraní. Somos países muy similares. Tal vez con diferentes religiones pero somos países muy parecidos”

Tijuana, ciudad construida con migrantes mexicanos y de otros países, tiene entre sus habitantes a unas 30 personas originarias de Irán como Nayere, que vive desde hace dos meses en un albergue al norte de la ciudad.

“Tijuana es una ciudad super grande, hay mucha gente de diferentes países, culturas diferentes y es más fácil encontrar trabajo”

Como ocurre con todos los equipos concentrados, varios aficionados esperan tener suerte para ver a su equipo, como José Ignacio y su mamá, que buscaban una foto y un autógrafo del delantero estrella de Irán.

“Debemos estar orgullosos también de que Tijuana puede recibir a cualquier miembro de todo el mundo y recibirlos con esa alegría, claro que sí”, asegura Liliana Soberanes, una habitante de Tijuana.

Con información de Raymundo Pérez Arellano y Fernando Guillén

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