Aficionados Iraníes Reciben entre Lágrimas a su Selección en Tijuana

La FIFA ofreció a Irán la opción de instalar su campamento en Tijuana, originalmente estarían en Tucson, Arizona, pero los retrasos de las visas cambiaron sus planes

Un iraní radicado en California acude a recibir a su selección en TijuanaFoto: N+

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La selección de Irán entrena en Tijuana. Aficionados y residentes celebran su llegada. Conoce cómo Tijuana se convierte en su nuevo hogar temporal.

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