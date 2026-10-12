Inician Reparación de Socavón en Infonavit Presidentes de Tijuana Tras las Lluvias

Los trabajos para reparar un socavón en el Infonavit Presidentes, en Tijuana, comenzaron con el reemplazo de la tubería dañada que habría provocado el hundimiento del pavimento sobre la avenida Presidente Miguel Alemán.

Durante el fin de semana, vecinos de la zona reportaron la formación del socavón, aparentemente relacionado con daños en la tubería, situación que ocasionó el cierre de la vialidad.

La mañana de este lunes, cuadrillas de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT) iniciaron las labores para sustituir el tubo afectado y atender el hundimiento.

Información Perla Velázquez

APG