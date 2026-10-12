Tráfico vehicular

Inician Reparación de Socavón en Infonavit Presidentes de Tijuana Tras las Lluvias

Cuadrillas trabajan en la sustitución de una tubería averiada, luego del hundimiento que obligó a cerrar el paso vehicular

Inician Reparación de Socavón en Infonavit Presidentes de Tijuana Tras las LluviasInician Reparación de Socavón en Infonavit Presidentes de Tijuana Tras las Lluvias | Foto: N+

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