Tráfico vehicular

Cierran Puente Entre Terrazas del Valle y Ejido Francisco Villa por Socavón en Tijuana

El hundimiento se agravó tras las lluvias del fin de semana, vecinos aseguran que el problema fue reportado desde junio

Cierran Puente Entre Terrazas del Valle y Ejido Francisco Villa por Socavón en TijuanaCierran Puente Entre Terrazas del Valle y Ejido Francisco Villa por Socavón en Tijuana | Foto: N+

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