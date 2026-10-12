Cierran Puente Entre Terrazas del Valle y Ejido Francisco Villa por Socavón en Tijuana

La circulación fue cerrada totalmente en el puente que conecta Terrazas del Valle con el ejido Francisco Villa 2, en Tijuana, debido a un socavón que se agravó tras las lluvias registradas durante el fin de semana.

El hundimiento del pavimento abarcó más de un carril y obligó a las autoridades a restringir el paso para evitar riesgos a los automovilistas. De acuerdo con testigos, un vehículo quedó atorado en el borde del socavón.

Según los reportes, el problema ya había sido notificado al Ayuntamiento de Tijuana y a autoridades estatales desde junio; sin embargo, se indicó que no era posible realizar la reparación debido a que el predio pertenece a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y se encuentra involucrado en un proceso jurídico.

Debajo del hundimiento es posible observar el cauce por donde circula el agua pluvial, una condición que habría contribuido al deterioro de esta vialidad.

El cierre total busca prevenir accidentes mientras persiste el daño en la estructura. Se recomienda a los automovilistas tomar rutas alternas y evitar acercarse a la zona afectada.

Información Perla Velázquez

APG