Asesinan a Edgar Molina Diseñador, Modista de Moroleón, Guanajuato, Dejan Grave a su Acompañante

Alrededor de las 9:00 de la noche del pasado sábado 11 de octubre se registró un ataque armado en calles de la colonia Progreso de Moroleón, Guanajuato, siendo una mujer y un hombre las víctimas.

Los hechos se registraron en la esquina de las calles Tlaxcala y Veracruz de la colonia Progreso en Moroleón, Guanajuato, dos personas a bordo de una camioneta gris habían sido atacados a balazos.

Al pasar los minutos se rumoraba que había una persona sin vida y una gravemente lesionada por lo que fue trasladada a un hospital.

Alcaldesa de Moroleón confirma muerte de Edgar Molina

De manera extraoficial en redes sociales comenzó a difundirse la noticia de que Edgar Molina joven y reconocido diseñador y modista de Moroleón había muerto en el ataque armado.

Por la madrugada, Alma Barragán, alcaldesa de Moroleón confirmó los hechos, lamentando la pérdida de quien también fue su amigo y colaborador Edgar Molina.

Además afirmó la presidenta municipal que se trabajará para esclarecer lo sucedido y no se descansará hasta dar con el paradero de los responsables.

Edgar Molina le hizo el vestido a la Gobernadora de Guanajuato para el pasado 15 de septiembre

Uno de los últimos proyectos más importantes en su carrera fue el diseño y realización del vestido que utilizó la gobernadora de Guanajuato, Libia Denisse García Muñoz Ledo para dar el grito el pasado 15 de septiembre.

De igual manera trabajó para diversas personalidades a nivel local, estatal y nacional.

Hasta el momento, solamente la alcaldesa de Moroleón, Alma Barragán ha confirmado la muerte de Edgar Molina, autoridades estatales no han dado alguna declaración.

Información Jorge Pérez Villalobos

JIPV