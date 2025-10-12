Asesinan a Edgar Molina Diseñador, Modista de Moroleón, Guanajuato, Dejan Grave a su Acompañante
N+
La noche del pasado sábado 11 de octubre fue asesinado a balazos, Edgar Molina, joven diseñador y modista de Moroleón, Guanajuato, una mujer que lo acompañaba se encuentra lesionada de gravedad.
COMPARTE:
Alrededor de las 9:00 de la noche del pasado sábado 11 de octubre se registró un ataque armado en calles de la colonia Progreso de Moroleón, Guanajuato, siendo una mujer y un hombre las víctimas.
Los hechos se registraron en la esquina de las calles Tlaxcala y Veracruz de la colonia Progreso en Moroleón, Guanajuato, dos personas a bordo de una camioneta gris habían sido atacados a balazos.
Al pasar los minutos se rumoraba que había una persona sin vida y una gravemente lesionada por lo que fue trasladada a un hospital.
Alcaldesa de Moroleón confirma muerte de Edgar Molina
De manera extraoficial en redes sociales comenzó a difundirse la noticia de que Edgar Molina joven y reconocido diseñador y modista de Moroleón había muerto en el ataque armado.
Por la madrugada, Alma Barragán, alcaldesa de Moroleón confirmó los hechos, lamentando la pérdida de quien también fue su amigo y colaborador Edgar Molina.
Además afirmó la presidenta municipal que se trabajará para esclarecer lo sucedido y no se descansará hasta dar con el paradero de los responsables.
Te podría interesar: Se Registraron Dos Ataques en León, Guanajuato; Hay un Muerto y Tres Heridos
Edgar Molina le hizo el vestido a la Gobernadora de Guanajuato para el pasado 15 de septiembre
Uno de los últimos proyectos más importantes en su carrera fue el diseño y realización del vestido que utilizó la gobernadora de Guanajuato, Libia Denisse García Muñoz Ledo para dar el grito el pasado 15 de septiembre.
De igual manera trabajó para diversas personalidades a nivel local, estatal y nacional.
Hasta el momento, solamente la alcaldesa de Moroleón, Alma Barragán ha confirmado la muerte de Edgar Molina, autoridades estatales no han dado alguna declaración.
Historias recomendadas:
-
Atacan a Balazos a Joven en la Colonia León I en León; Agresores Huyeron en Moto
-
Cada Vez Más Negocios Aceptan Pago con Tarjeta; También en los Tianguis
-
Jóvenes que Asaltaron una Tienda en Celaya, Habrían Sido Asesinados Días Después
Información Jorge Pérez Villalobos
JIPV