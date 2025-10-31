Cierre de la Autopista Celaya - Salamanca por Agricultores de Guanajuato Cumple Cuatro Días
El cierre de la autopista Celaya - Salamanca persiste, el día de hoy viernes 31 de octubre se cumplen 4 día del bloque de agricultores guanajuatenses.
Cuatro días y más de 60 horas cumple este viernes el bloqueo en la autopista Celaya - Salamanca en Guanajuato por agricultores inconformes con los acuerdos propuestos por el gobierno federal.
Este viernes 31 de octubre se cumplen 4 días desde que se inició el bloqueo de la autopista Celaya - Salamanca por agricultores guanajuatenses.
Los manifestantes denuncian que no están conformes con el costo que les quiere dar el Gobierno Federal por la tonelada de sorgo.
Más de 90 horas cerrada la autopista Celaya - Salamanca
Más de 90 horas varados, filas kilométricas es lo que se registra en la autopista Celaya - Salamanca.
Cientos de conductores han tenido que sufrir de la falta de comida, agua, el frío por las noches y la inseguridad, ante el riesgo de ser asaltados.
Agricultores abren parcialmente la autopista Celaya - Salamanca
De acuerdo a manifestantes se ha abierto el flujo vehicular por una hora en distintos momentos del día.
Sin embargo, las filas de automóviles abarcan más de 10 kilómetros por lo que esperan los afectados que este conflicto se resuelva pronto.
Desde el pasado lunes 27 de octubre a las 2:00 de la tarde se realizó el cierre de la autopista, hasta el momento es la única vialidad bloqueada en Guanajuato.
Información de Alexis Espinoza
JIPV