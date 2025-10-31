Cierre de la Autopista Celaya - Salamanca por Agricultores de Guanajuato Cumple Cuatro Días

Este viernes 31 de octubre se cumplen 4 días desde que se inició el bloqueo de la autopista Celaya - Salamanca por agricultores guanajuatenses.

Los manifestantes denuncian que no están conformes con el costo que les quiere dar el Gobierno Federal por la tonelada de sorgo.

Más de 90 horas cerrada la autopista Celaya - Salamanca

Más de 90 horas varados, filas kilométricas es lo que se registra en la autopista Celaya - Salamanca.

Cientos de conductores han tenido que sufrir de la falta de comida, agua, el frío por las noches y la inseguridad, ante el riesgo de ser asaltados.

Agricultores abren parcialmente la autopista Celaya - Salamanca

De acuerdo a manifestantes se ha abierto el flujo vehicular por una hora en distintos momentos del día.

Sin embargo, las filas de automóviles abarcan más de 10 kilómetros por lo que esperan los afectados que este conflicto se resuelva pronto.

Desde el pasado lunes 27 de octubre a las 2:00 de la tarde se realizó el cierre de la autopista, hasta el momento es la única vialidad bloqueada en Guanajuato.

