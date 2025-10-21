Cámaras Graban Presunta Privación de la Libertad a Un Hombre en Dolores Hidalgo, Guanajuato

El momento en el que un hombre fue presuntamente privado de su libertad quedó grabado en cámaras de seguridad de una tienda de abarrotes en Dolores Hidalgo, Guanajuato.

Por medio de las redes sociales se difundió un video de la presunta privación de la libertad de un hombre el pasado miércoles 15 de octubre en Dolores Hidalgo, Guanajuato.

Hombres encapuchados llegan a abarrotera con armas largas

En el video se puede apreciar cómo hombres armados llegaron en una camioneta para ingresar a un establecimiento, donde uno de los hombres encapuchados amaga a un empleado y lo obliga a tirarse al suelo.

Otra persona ingresa al establecimiento para obligar a la víctima a subirse a la camioneta.

Agresores intentan incendiar el negocio rociando gasolina

Antes de huir de lugar rocían presuntamente con gasolina una parte del negocio para intentar incendiarlo y luego se dieron a la fuga.

Te podría interesar: Adolescente es Asesinada Dentro de su Casa y Un Hombre Quedó Herido en León, Guanajuato

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato había dado a conocer un día después de que en el lugar ubicado en la colonia Independencia un hombre había perdido la vida pero no informaron nada sobre la privación de la libertad que se aprecia en el video.

Fue hasta el lunes 20 de octubre que se dio a conocer del hallazgo sin vida del joven identificado como Hugo Alejandro.

Su cuerpo lo trasladaban un hombre y una mujer en un vehículo hacia San Felipe, Guanajuato, cuando policías municipales interceptaron la camioneta y detuvo a ambas personas.

Después dieron aviso a agentes estatales para que acudieran a realizar las investigaciones pertinentes y esclarecer los hechos.

Historias recomendadas:

Información de Alberto Campos Pallarez

JIPV