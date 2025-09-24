Conductor Escapa de la Policía Volteándose en su Vehículo en León, Guanajuato

La madrugada del pasado martes 23 de septiembre se registró una persecución de elementos de policía a un vehículo color negro.

Cámaras de seguridad ubicadas en el cruce del bulevar Delta y la calle Jerez de la Luz, captaron el momento en el que un vehículo a toda velocidad se sube a una ciclovía y choca contra algunos postes.

Persecución termina con un auto volcado

Después el coche salió proyectado y terminó volteado afuera de un establecimiento, mientras una patrulla se ve pasar a toda velocidad sin darse cuenta del accidente. El conductor del coche salió y se retiró caminando.

Hasta el momento, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de León, Guanajuato no ha dado a conocer mayores detalles sobre los hechos.

Información de Ricardo Preciado

