Conductor Escapa de la Policía Volteándose en su Vehículo en León, Guanajuato

Un conductor que era perseguido por la Policía sobre el bulevar Delta escapó volteándose en su vehículo el cual abandonó afuera de un local comercial en León, Guanajuato.

El conductor huía de la Policía y al tratar de evitarla, termina volcado en el bulevar Delta en León, pero logra escapar corriendo del lugar.

La madrugada del pasado martes 23 de septiembre se registró una persecución de elementos de policía a un vehículo color negro. 

Cámaras de seguridad ubicadas en el cruce del bulevar Delta y la calle Jerez de la Luz, captaron el momento en el que un vehículo a toda velocidad se sube a una ciclovía y choca contra algunos postes. 

Persecución termina con un auto volcado 

Después el coche salió proyectado y terminó volteado afuera de un establecimiento, mientras una patrulla se ve pasar a toda velocidad sin darse cuenta del accidente. El conductor del coche salió y se retiró caminando.

Hasta el momento, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de León, Guanajuato no ha dado a conocer mayores detalles sobre los hechos.

 

