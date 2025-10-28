Inicio Bajio Agricultores de Guanajuato Mantienen Bloqueada la Autopista León - Aguascalientes

Agricultores de Guanajuato Mantienen Bloqueada la Autopista León - Aguascalientes

Agricultores de Guanajuato siguen con el bloqueo de la autopista León - Aguascalientes, la cual fue cerrada desde la tarde del pasado lunes 27 de octubre.

No se reabrirán las vialidades hasta llegar a un acuerdo con autoridades.

Alrededor de nueve tramos carreteros siguen bloqueados por agricultores guanajuatenses, estos son los cierres totales, parciales y las vialidades que han sido abiertas para el tráfico vehicular.

Agricultores de Guanajuato mantienen cerrada la autopista León - Aguascalientes, desde la tarde del lunes 27 de octubre fue bloqueada y será abierta hasta llegar a un acuerdo con autoridades

Alrededor de la 1:00 de la tarde estaba convocada una reunión entre representantes agricultores y autoridades para fijar un precio a la tonelada de maíz y sorgo

Agricultores informan que siguen sin llegar a un acuerdo en Guanajuato 

A pesar de que autoridades habían lanzado un comunicado en el que señalaban que se había llegado a un acuerdo

Los agricultores desmintieron esta declaración y continuaron con los bloqueos en distintos puntos carreteros de Guanajuato

Agricultores guanajuatenses cierran el paso en la autopista León - Aguascalientes

Desde la 1 de la tarde aproximadamente se comenzó el bloqueo de carreteras en Guanajuato, siendo una de ellas la autopista León - Aguascalientes

La cual se mantiene aún tomada y no será abierta hasta que se llegue a un acuerdo con las autoridades, sin embargo, se ha dejado pasar a vehículos de emergencia y adultos mayores. 

Son al menos 9 tramos de carretera los que por el momento se mantienen bloqueados, algunos parcialmente y otros con cierres totales.  

Estos son los sitios donde se encuentran cierres totales y parciales

De acuerdo al último reporte de la Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato señala que los bloqueos totales están en: 

- Acámbaro 
- Comonfort 
- Irapuato 
- Jerécuaro 
- León 

Hay cierres totales, parciales y tramos abiertos por agricultores guanajuatenses. Foto: Nmás Bajío

Y cierres parciales se registran en: 

- Doctor Mora 
- Celaya 
- Silao 
- Tarimoro 

Las vialidades que ya se encuentran abiertas en estos lugares: 

- Pénjamo en la carretera federal 1110 
- San Felipe, entronque Jaral de Berrios

 

Información de Alexis Espinoza 

