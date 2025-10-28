Agricultores de Guanajuato Mantienen Bloqueada la Autopista León - Aguascalientes
Agricultores de Guanajuato siguen con el bloqueo de la autopista León - Aguascalientes, la cual fue cerrada desde la tarde del pasado lunes 27 de octubre.
Alrededor de nueve tramos carreteros siguen bloqueados por agricultores guanajuatenses, estos son los cierres totales, parciales y las vialidades que han sido abiertas para el tráfico vehicular.
Agricultores de Guanajuato mantienen cerrada la autopista León - Aguascalientes, desde la tarde del lunes 27 de octubre fue bloqueada y será abierta hasta llegar a un acuerdo con autoridades.
Alrededor de la 1:00 de la tarde estaba convocada una reunión entre representantes agricultores y autoridades para fijar un precio a la tonelada de maíz y sorgo.
Agricultores informan que siguen sin llegar a un acuerdo en Guanajuato
A pesar de que autoridades habían lanzado un comunicado en el que señalaban que se había llegado a un acuerdo.
Los agricultores desmintieron esta declaración y continuaron con los bloqueos en distintos puntos carreteros de Guanajuato.
Agricultores guanajuatenses cierran el paso en la autopista León - Aguascalientes
Desde la 1 de la tarde aproximadamente se comenzó el bloqueo de carreteras en Guanajuato, siendo una de ellas la autopista León - Aguascalientes.
La cual se mantiene aún tomada y no será abierta hasta que se llegue a un acuerdo con las autoridades, sin embargo, se ha dejado pasar a vehículos de emergencia y adultos mayores.
Son al menos 9 tramos de carretera los que por el momento se mantienen bloqueados, algunos parcialmente y otros con cierres totales.
Estos son los sitios donde se encuentran cierres totales y parciales
De acuerdo al último reporte de la Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato señala que los bloqueos totales están en:
- Acámbaro
- Comonfort
- Irapuato
- Jerécuaro
- León
Y cierres parciales se registran en:
- Doctor Mora
- Celaya
- Silao
- Tarimoro
Las vialidades que ya se encuentran abiertas en estos lugares:
- Pénjamo en la carretera federal 1110
- San Felipe, entronque Jaral de Berrios
Balean a Dos Hombres en León; Uno Fallece en el Lugar y Hay Otro Herido Más
Ciclista Muere al Caer a un Barranco en Hacienda de Santa Rosa en Guanajuato
Asesinan a Hombre Mientras Lavada un Tractor en Calles de León
