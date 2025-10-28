Agricultores de Guanajuato Mantienen Bloqueada la Autopista León - Aguascalientes

Agricultores de Guanajuato mantienen cerrada la autopista León - Aguascalientes, desde la tarde del lunes 27 de octubre fue bloqueada y será abierta hasta llegar a un acuerdo con autoridades.

Alrededor de la 1:00 de la tarde estaba convocada una reunión entre representantes agricultores y autoridades para fijar un precio a la tonelada de maíz y sorgo.

Agricultores informan que siguen sin llegar a un acuerdo en Guanajuato

A pesar de que autoridades habían lanzado un comunicado en el que señalaban que se había llegado a un acuerdo.

Los agricultores desmintieron esta declaración y continuaron con los bloqueos en distintos puntos carreteros de Guanajuato.

Agricultores guanajuatenses cierran el paso en la autopista León - Aguascalientes

Desde la 1 de la tarde aproximadamente se comenzó el bloqueo de carreteras en Guanajuato, siendo una de ellas la autopista León - Aguascalientes.

La cual se mantiene aún tomada y no será abierta hasta que se llegue a un acuerdo con las autoridades, sin embargo, se ha dejado pasar a vehículos de emergencia y adultos mayores.

Te podría interesar: Patrulla Atropella y Mata a Adulto Mayor en León, Guanajuato

Son al menos 9 tramos de carretera los que por el momento se mantienen bloqueados, algunos parcialmente y otros con cierres totales.

Estos son los sitios donde se encuentran cierres totales y parciales

De acuerdo al último reporte de la Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato señala que los bloqueos totales están en:

- Acámbaro

- Comonfort

- Irapuato

- Jerécuaro

- León

Y cierres parciales se registran en:

- Doctor Mora

- Celaya

- Silao

- Tarimoro

Las vialidades que ya se encuentran abiertas en estos lugares:

- Pénjamo en la carretera federal 1110

- San Felipe, entronque Jaral de Berrios

Historias recomendadas:

Información de Alexis Espinoza

JIPV