Cuatro Accidentes en Menos de Una Hora Dejaron un Herido en Eje Metropolitano de León Guanajuato

La mañana de este jueves se registraron diversos accidentes en el Eje Metropolitano de León, entre Puerto Interior y la comunidad de Duarte.

Fue alrededor de las 7 de la mañana cuando se registró el primer accidente aparentemente por la grava suelta que se encuentra en una obra de mantenimiento.

En menos de una hora 4 carros accidentados

El primer vehículo quedó con las llantas para arriba a un costado de la carretera, aunque a pesar de lo aparatoso no hubo lesionados.

El segundo y tercer accidentes solo causaron que los autos terminaran fuera del pavimento, tampoco se registraron heridos.

Y el último hecho causó la volcadura de otro auto en donde sí se registró a una persona lesionada, aparentemente el conductor.

Presuntamente la graba suelta de una obra de mantenimiento es la culpable

De acuerdo a involucrados en los accidentes, la grava suelta que se encuentra en una obra de rehabilitación de la vialidad fue la causante de los hechos.

Paramédicos de diversas corporaciones acudieron al lugar de los hechos para brindar atención médica a los involucrados.

