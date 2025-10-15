Campesinos Tienen 24 Horas Bloqueando la Carretera Abasolo -Pénjamo en Guanajuato

Campesinos de distintos municipios de Guanajuato tienen bloqueada la carretera Abasolo - Pénjamo desde el día de ayer martes 14 de octubre cumpliendo ya 24 horas cerrada.

El paro agropecuario a nivel nacional que inició el martes pasado, es por la falta de recursos sobre los precios de la garantía del maíz y del sorgo.

Sin embargo, en otros municipios como en León o Celaya, Guanajuato, la manifestación duró solo algunas horas y después se dispersaron los inconformes.

Hasta no llegar a un acuerdo manifestantes seguirán bloqueando la carretera Abasolo - Pénjamo

Lo contrario a lo que sigue sucediendo en la carretera Abasolo - Pénjamo, en donde ya se cumplen 24 horas de que la vialidad está bloqueada.

Manifestantes señalan que no abrirán la carretera hasta que no se llegue a algún acuerdo con las autoridades pertinentes, sin importar las afectaciones que se causen.

Conductores pasan la noche en la carretera Abasolo - Pénjamo

Cientos de conductores han permanecido en la carretera todo un día por lo que tuvieron que pasar la noche en sus vehículos. Aunque otros choferes que no estaban informados de la situación ya tienen algunas horas varados y están buscando la manera de regresar a sus lugares de origen.

“Tiene uno citas, según yo tenía una cita a las 10 (de la mañana) pero ya no voy a llegar, ya no la voy a hacer”, comentó Heriberto García, conductor afectado.

Hasta el momento se desconoce cuánto tiempo más durará cerrada la carretera Abasolo - Pénjamo.

