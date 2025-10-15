Dos Hombres Murieron y Uno Más Quedó Lesionado Tras el Ataque a Una Barbería en León, Guanajuato

Alrededor de las 7:00 de la noche del pasado martes 14 de octubre una ráfaga de disparos impactó a clientes y trabajadores de una barbería.

El establecimiento se encuentra en la colonia Las Hilamas en León, Guanajuato, testigos indicaron que dos hombres llegaron en una motocicleta y comenzaron a disparar.

Segundos después huyeron mientras las víctimas yacían en el piso y vecinos llamaban a la Central de Emergencias 911 pidiendo el apoyo de paramédicos.

Uno de los muertos presuntamente es el dueño de la barbería

Al llegar autoridades de diversas corporaciones resguardaron la zona para que los encargados de brindar atención médica pudieran realizar su trabajo. De manera urgente estabilizaron y trasladaron a un hospital a una persona quien se encontraba en estado crítico.

Además confirmaron la muerte de dos hombres, uno de ellos menor de edad apodado “El Güero” y el otro era Marco alias “Eloy” de 35 años de edad, presuntamente el dueño de la barbería.

La víctima que sobrevivió al ataque fue identificado como Genaro de 21 años de edad, quien fue rescatado por sus amigos quienes le taparon la cabeza y lo llevaron a un hospital.

Autoridades investigan este ataque armado ocurrido en la colonia Las Hilamas

Agentes estatales se encargaron de realizar las indagaciones pertinentes para dar apertura a una carpeta de investigación.

Integrantes del Servicio Médico Forense levantaron los cuerpos de las víctimas fatales para trasladarlos a Guanajuato, Capital a practicarles la necropsia de ley.

A pesar de un operativo de búsqueda implementado por elementos de seguridad de diversas corporaciones no se detectaron a los responsables, por lo que continúa su búsqueda.

Información de Alejandro Gibran Chichipan

