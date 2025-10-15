Inicio Bajio Dos Hombres Murieron y Uno Más Quedó Lesionado Tras el Ataque a Una Barbería en León, Guanajuato

Dos Hombres Murieron y Uno Más Quedó Lesionado Tras el Ataque a Una Barbería en León, Guanajuato

|

N+

-

Dos hombres asesinados, entre ellos un menor de edad y uno más herido fue el saldo de un ataque armado dentro de una barbería en la colonia Las Hilamas en León, Guanajuato.

Joven Hojalatero de 25 Años fue Asesinado a Balazos en Irapuato, Guanajuato

Joven Hojalatero de 25 Años fue Asesinado a Balazos en Irapuato, Guanajuato

00:31

A continuación en 5 segundos

Presuntamente una de las víctimas fatales es menor de edad.

Un menor y un hombre que se encontraban en una barbería, fueron asesinados a balazos en un ataque armado, otra persona resultó lesionada de gravedad, siendo llevada a un hospital.

REPRODUCIENDO

Matan a Un Adolescente y Un Adulto en Una Barbería de León, Guanajuato, También Hay Un Lesionado

Inseguridad en Bajío

Matan a Un Adolescente y Un Adulto en Una Barbería de León, Guanajuato, También Hay Un Lesionado

Joven Hojalatero de 25 Años fue Asesinado a Balazos en Irapuato, Guanajuato

Las Noticias Del Bajio

Joven Hojalatero de 25 Años fue Asesinado a Balazos en Irapuato, Guanajuato

Policía Herida en la Explosión del Transformador en el Centro de León; Espera Alta Médica

Las Noticias Del Bajio

Policía Herida en la Explosión del Transformador en el Centro de León; Espera Alta Médica

Conductor Va a Exceso de Velocidad y por Evitar Chocar un Auto, Vuelca en Las Torres en León

Las Noticias Del Bajio

Conductor Va a Exceso de Velocidad y por Evitar Chocar un Auto, Vuelca en Las Torres en León

COMPARTE:

Alrededor de las 7:00 de la noche del pasado martes 14 de octubre una ráfaga de disparos impactó a clientes y trabajadores de una barbería

El establecimiento se encuentra en la colonia Las Hilamas en León, Guanajuato, testigos indicaron que dos hombres llegaron en una motocicleta y comenzaron a disparar

Segundos después huyeron mientras las víctimas yacían en el piso y vecinos llamaban a la Central de Emergencias 911 pidiendo el apoyo de paramédicos

Uno de los muertos presuntamente es el dueño de la barbería 

Al llegar autoridades de diversas corporaciones resguardaron la zona para que los encargados de brindar atención médica pudieran realizar su trabajo. De manera urgente estabilizaron y trasladaron a un hospital a una persona quien se encontraba en estado crítico

Además confirmaron la muerte de dos hombres, uno de ellos menor de edad apodado “El Güero” y el otro era Marco alias “Eloy” de 35 años de edad, presuntamente el dueño de la barbería

La víctima que sobrevivió al ataque fue identificado como Genaro de 21 años de edad, quien fue rescatado por sus amigos quienes le taparon la cabeza y lo llevaron a un hospital

Te podría interesar: Incendian Dos Camionetas en Valle de los Girasoles en Celaya, Guanajuato

Autoridades investigan este ataque armado ocurrido en la colonia Las Hilamas

Agentes estatales se encargaron de realizar las indagaciones pertinentes para dar apertura a una carpeta de investigación.

Integrantes del Servicio Médico Forense levantaron los cuerpos de las víctimas fatales para trasladarlos a Guanajuato, Capital a practicarles la necropsia de ley. 

A pesar de un operativo de búsqueda implementado por elementos de seguridad de diversas corporaciones no se detectaron a los responsables, por lo que continúa su búsqueda.

 

Historias recomendadas: 

 

Información de Alejandro Gibran Chichipan 

JIPV

Inseguridad en Bajío
Inicio Bajio Un menor y un hombre muertos y un herido es el saldo de un ataque armado en una barberia en leon guanajuato