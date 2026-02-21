Doce Casas y 16 Autos Resultaron Dañados por la Explosión de Petardos en la Estación de Bomberos
Autoridades municipales de Protección Civil y Bomberos de Celaya dieron a conocer que la explosión de petardos del pasado jueves 19 de febrero dejó 12 inmuebles y 16 autos dañados.
Tras la explosión de petardos el pasado jueves que eran resguardados en las instalaciones del Heroico Cuerpo de Bomberos de Celaya ubicadas en la zona industrial, se confirmó que fueron 12 inmuebles los que resultaron dañados.
Así como 11 vehículos particulares en el exterior, cinco en el interior de la estación y al menos 3 unidades oficiales que presentaron ruptura de vidrios y daños en carrocería.
El gobierno municipal pagará los daños a los inmuebles y vehículos dañados por la explosión
El director de Protección Civil y Bomberos, Salomón Ocampo Mendoza, informó que el pago de las afectaciones correrá a cargo del municipio.
Aseguró que cumplieron los protocolos de traslado y resguardo de los petardos que decomisaron en la fiesta de San Juan de La Vega, por lo que desconocen con precisión la causa exacta que provocó la explosión, aunque son combinaciones químicas inestables.