Detienen a Dos Implicados en el Ataque en el Parque de San Francisco del Rincón

Tras el ataque armado que se llevo a cabo en un parque en la colonia Renovación, en San Francisco del Rincón, dónde en ese momento hubo una persona fallecida y 10 lesionados, las autoridades de Guanajuato informaron sobre la detención de dos hombres implicados en los hechos.

Fue el pasado martes 17 de febrero cuando alrededor de las 9:00 de la noche, hombres armados atacaron a balazos a varias personas que se encontraban en un parque en la colonia Renovación, en San Francisco del Rincón.

En el lugar donde se llevó a cabo el ataque se encontraban varios menores de edad, quienes al escuchar los balazos buscaron protegerse, algunos siendo alcanzados por las balas o esquirlas de las mismas.

Tras el ataque, vecinos de la zona, al ver lo ocurrido, llamaron de inmediato a los números de emergencia para reportar los hechos, al mismo tiempo que pedían la presencia de los paramédicos.

Cómo consecuencia de este ataque, una persona falleció en el lugar, de nombre Fernando de 36 años, quedando también 10 lesionados, de los cuales 8 eran menores de edad y quienes fueron trasladados para su atención médica a los hospitales más cercanos.

Horas después se informó sobre el fallecimiento de otra persona, Edén Giovanni de 24 años, sumando dos las víctimas de este ataque, mientras que el resto de los lesionados fueron dados de alta horas después de los hechos.

Dan a conocer la captura de dos personas implicadas en el ataque

Por su parte, Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudanana y la Fiscalía del Estado de Guanajuato dieron a conocer sobre la realización de varios cateos en San Francisco del Rincón, los cuales dejo como saldo a dos personas detenidas.

Al parecer, estás dos personas detenidas se les implica en la participación del ataque ocurrido ese día en el parque de la colonia Renovación.

