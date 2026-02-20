Cinco Casos Positivos de Sarampión se Han Registrado en Guanajuato

Guanajuato sumó su cuarto y quinto caso positivo de sarampión del 2026. Ambos casos originarios de León, Guanajuato no tenían antecedentes de viaje, sin conocimiento de vacunación y sin antecedentes de viajes.

“Hoy en Guanajuato llevamos cinco casos de sarampión hasta el momento, somos el estado con menor incidencia en el país, la estrategia está funcionando hasta ahora pero no debemos confiarnos ya que es altamente contagiosa y un sólo caso puede generar muchos casos nuevos si bajamos la guardia", mencionó Gabriel Cortés Alcalá, Secretario de Salud Guanajuato.

IMSS se suma a jornadas masivas de vacunación

Mientras tanto el Instituto Mexicano del Seguro Social se sumó a las jornadas masivas de vacunación con la aplicación de este biológico durante una feria de servicios en una plaza comunitaria en la colonia Vista Hermosa en León.

Además aplicaron vacunas para otras enfermedades como covid, influenza, neumococo, VPH y BCG. No obstante, hubo adultos mayores para ver sí podían recibir el biológico contra el sarampión.

“La señorita muy amable comentó lo que ya me había informado por los medios de comunicación me explicó que nosotros por edad no tenemos el rango para poner una vacuna y pues ni modo yo lo grababa que me la pusiera pero pues entiendo, tienen un rango ellas y lo estamos respetando", comentó Gloria Becerra, derechohabiente.

Estarán habilitados 15 macrocentros en distintos municipios de Guanajuato

Además, se continuará con la aplicación de la vacuna en 15 macrocentros. En el mercado municipal de Tarimoro se aplicará el viernes 20 de febrero, de 9 de la mañana a 2:30 de la tarde.

En Apaseo El Grande la jornada se realizará también este viernes de 8:30 a dos de la tarde. Apaseo El Alto tendrá cuatro puntos, el Jardín Alameda el 25 de febrero de 8:30 a dos de la tarde.

El kinder María Enriqueta el viernes 20 y lunes 23 de febrero de 8:30 a dos de la tarde, el jardín municipal el viernes 20, jueves 26 y viernes 27 de febrero en el mismo horario, además de su aplicación ya concluída en la tienda La Texanita.

En Celaya la jornada inició este jueves a un costado de presidencia municipal, el martes 24 de febrero la jornada será en la calle Juárez en la colonia San Antonio de Gallardo de 8:30 de la mañana a una de la tarde.

El sábado 21 y domingo 22 de febrero la vacuna se aplicará en el Parque Fundadores de nueve de la mañana a siete de la tarde. En Salamanca la jornada se llevará a cabo este fin de semana en la plaza comercial Vía Alta de 8 de la mañana a 8 de la noche.

En Irapuato la jornada de vacunación será en el centro nuevo comienzo Benito Juárez este fin de semana también de 8 de la mañana a siete de la noche.

En San Francisco del Rincón enfermeras aplicarán la vacuna en el jardín principal el fin de semana en un horario de nueve de la mañana a siete de la noche.

En León Oulet Mulza, el Caises 20 de enero y el Caises Casa Blanca contarán con jornada de vacunación este fin de semana de nueve de la mañana a tres de la tarde en los oulets y hasta las siete de la noche en los Caises.

