Amed “El Mago” Mendoza Futbolista de Celaya Fue Asesinado a Balazos en la Colonia San Juanico 3

La noche del pasado miércoles 19 de febrero se registró un ataque armado dejando a una persona sin vida en calles de la colonia San Juanico 3.

Eran alrededor de las 10:30 de la noche cuando vecinos de la calles Alunita escucharon detonaciones por arma de fuego.

Por lo que llamaron a la Central de Emergencias 911 al percatarse de que una persona se encontraba tirada en la banqueta con heridas de arma de fuego.

Paramédicos confirmaron que Amed “El Mago” Mendoza no contaba con vida

Al lugar llegaron elementos de corporaciones como la Policía Municipal y paramédicos de Cruz Roja para acordonar la zona y brindar atención médica a la víctima.

Minutos después los socorristas solamente pudieron confirmar que la persona lesionada ya había perdido la vida.

Posteriormente se pudo constatar de que el joven que había sido asesinado se trataba del conocido futbolista Amed “El Mago” Mendoza.

Asesinato del joven futbolista conmocionó al ámbito deportivo local

Tras enterarse sobre el fallecimiento de “El Mago” Mendoza, amigos, compañeros de los equipos en los que militó e incluso fanáticos suyos lamentaron su muerte en redes sociales.

Algunos lo describieron como un joven apasionado, disciplinado y con un gran futuro en el ámbito deportivo.

Tras los hechos, agentes de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato realizaron las indagaciones pertinentes para abrir una carpeta de investigación.

Mientras integrantes del Servicio Médico Forense levantaban el cuerpo de Amed Mendoza para trasladarlo a un anfiteatro y practicarle la necropsia de ley.

No se cuenta con personas detenidas por el ataque armado.

