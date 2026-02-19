Muere Segunda Víctima de Ataque a un Parque en la Colonia Renovación en San Francisco del Rincón

Autoridades han confirmado la muerte de una segunda víctima del ataque armado perpetrado la noche del pasado martes 17 de febrero en un área recreativa en San Francisco del Rincón.

Edén Jovani de 24 años de edad, es la segunda víctima fatal del ataque

Fue Edén Jovani, un joven de 24 años que luchaba por su vida con heridas graves en el abdomen quien se convirtió en la segunda víctima.

El atentado ha generado alarma debido a los nueve menores lesionados, tres adolescentes y seis niños de entre 5 y 12 años de edad.

Edén se une a quien fuera la primera víctima mortal identificada como Fernando, de 36 años, quien murió poco después de su ingreso a un hospital.

Dan de alta a 4 menores heridos y quedan 4 hospitalizados

De acuerdo a la Secretaría de Salud de Guanajuato ha dado de alta a cuatro de los pacientes y mantiene bajo vigilancia médica y psicológica al resto de los heridos que se encuentran estables.

Sin embargo, preocupa el estado de un pequeño de 5 años que recibió un impacto de bala en el abdomen, aunque se reporta estable dentro de su gravedad en el Hospital General de León.

Sobre personas detenidas o sospechosas por los hechos no se ha dado a conocer ninguna información.

