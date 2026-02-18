11 Víctimas Tras Ataque en San Francisco del Rincón en Guanajuato; ¿Qué se Sabe del Hecho?

Alrededor de las 9:00 de la noche del pasado martes se registró un ataque armado en un área recreativa en la Plaza Renovación en San Francisco del Rincón, Guanajuato.

Fue en el cruce de las calles Argentina y bulevar Panamá donde hombres armados en al menos dos motocicletas dispararon en contra de las personas que se encontraban en el parque.

Lo que causó conmoción en testigos quienes inmediatamente llamaron al Sistema de Emergencias 911 pidiendo apoyo a las autoridades.

Ataque armado deja a 11 víctimas en San Francisco del Rincón

Elementos de seguridad y rescate arribaron al lugar donde encontraron a 11 personas lesionadas por impactos de arma de fuego.

Paramédicos se encargaron de trasladar a 10 personas lesionadas a distintos hospitales de la región.

Ocho de los heridos son menores de edad y 3 adultos. En el lugar se confirmó la muerte de una persona la cual tenía 36 años de edad, de acuerdo a información del gobierno municipal de San Francisco del Rincón.

Seis lesionados ya fueron dados de alta y cuatro continúan hospitalizados

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato informó que hasta el momento ya se han dado de alta 6 lesionados y quedan 4 en el hospital.

A pesar que de se llevó a cabo un intenso operativo de búsqueda no se ha logrado la detención de ninguna persona.

Integrantes del Servicio Médico Forense se encargaron de trasladar el cuerpo de la persona fallecida a que le practicaran la necropsia de ley.

