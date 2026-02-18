Paciente de la Clínica 58 del IMSS en León Sube a Viga y Genera Movilización

Una mujer prendió todas las alarmas al caminar sobre una viga al interior de la clínica número 58 del IMSS en León, Guanajuato y poner en riesgo su vida.

El hecho quedó captado en un corto video de apenas seis segundos, el cual se viralizó mediante redes sociales.

La mujer se subió a una viga de más de 5 metros de alto

Y es que se ve a la mujer con una bata de paciente a una altura mayor de 5 metros, mientras en la parte baja se percibe el vacío.

Por su parte, el IMSS Guanajuato informó que la paciente se encontraba hospitalizada en el servicio de urgencias bajo tratamiento médico, desde días previos, acompañada de un familiar, por un cuadro de crisis emocional.

Al detectar su ausencia, personal médico y de seguridad intervino de inmediato y activaron el protocolo institucional de respuesta ante emergencias conductuales.

La paciente fue asegurada y canalizada para darle atención médica

Mediante un comunicado en redes sociales, la institución aseguró que de manera preventiva se notificó a Protección Civil, Bomberos y a la Policía Municipal para la implementación de los protocolos correspondientes.

Derivado de la intervención del personal especializado del hospital y al apoyo de las autoridades, la situación fue controlada y la paciente canalizada el servicio para continuar con su atención.

