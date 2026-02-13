Inicio Bajio Módulos de Vacunación Contra Sarampión en Guanajuato: Lista de Municipios con Macrocentros

Módulos de Vacunación Contra Sarampión en Guanajuato: Lista de Municipios con Macrocentros

Personal de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato, informó que habilitará 13 macrocentros de vacunación contra Sarampión en varios municipios.

Módulos de Vacunación Contra Sarampión en Guanajuato: Lista de Municipios con Macrocentros Para Vacunarse. Foto: N+

La Secretaría de Salud de Guanajuato dio a conocer que se habilitarán 13 macrocentros de vacunación contra el Sarampión en distintos municipios del estado

A partir de este sábado 14 de febrero se dará apertura a los puntos donde se estará aplicando el biológico.

Serán más de 450 puestos de vacunación contra el Sarampión 

De acuerdo a lo informado serán más de 450 puestos de vacunación los que se establecerán en puntos fijos. Entre las 8:00 y 9:00 de la mañana se iniciarán las aplicaciones, dependiendo del municipio. 

Algunos de los municipios donde se instalarán los puntos de vacunación son: 

- San Felipe 
- San Diego de la Unión
- Dolores Hidalgo
- Guanajuato 
- San Miguel de Allende 
- León 
- Celaya
- Irapuato 
- Moroleón
- Salamanca 

En municipios como Villagrán se instalará el macrocentro el lunes 16 de febrero en el Jardín Principal, en Apaseo El Grande será el martes 17 de febrero y el viernes 20 de febrero

Los municipios, ubicaciones y horarios se encuentran en redes sociales 

La información completa sobre los municipios, las direcciones y los horarios de las aplicaciones de las vacunas se encuentra en las redes sociales del sector salud del estado. 

También puede accesar a la lista por medio de un QR que se encuentra en la imagen publicitaria.

 

