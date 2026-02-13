Módulos de Vacunación Contra Sarampión en Guanajuato: Lista de Municipios con Macrocentros
N+
Personal de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato, informó que habilitará 13 macrocentros de vacunación contra Sarampión en varios municipios.
La Secretaría de Salud de Guanajuato dio a conocer que se habilitarán 13 macrocentros de vacunación contra el Sarampión en distintos municipios del estado.
A partir de este sábado 14 de febrero se dará apertura a los puntos donde se estará aplicando el biológico.
Serán más de 450 puestos de vacunación contra el Sarampión
De acuerdo a lo informado serán más de 450 puestos de vacunación los que se establecerán en puntos fijos. Entre las 8:00 y 9:00 de la mañana se iniciarán las aplicaciones, dependiendo del municipio.
Algunos de los municipios donde se instalarán los puntos de vacunación son:
- San Felipe
- San Diego de la Unión
- Dolores Hidalgo
- Guanajuato
- San Miguel de Allende
- León
- Celaya
- Irapuato
- Moroleón
- Salamanca
En municipios como Villagrán se instalará el macrocentro el lunes 16 de febrero en el Jardín Principal, en Apaseo El Grande será el martes 17 de febrero y el viernes 20 de febrero.
Los municipios, ubicaciones y horarios se encuentran en redes sociales
La información completa sobre los municipios, las direcciones y los horarios de las aplicaciones de las vacunas se encuentra en las redes sociales del sector salud del estado.
También puede accesar a la lista por medio de un QR que se encuentra en la imagen publicitaria.
Redacción N+
JIPV