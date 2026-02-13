Mueren Dos Hombres a Bordo de un Vehículo en el Ecobulevar León - San Francisco del Rincón

Dos personas perdieron la vida en un ataque armado la noche del pasado jueves 12 de febrero en el Ecobulevar León - San Francisco del Rincón.

Eran alrededor de las 9:30 de la noche cuando las víctimas iban a bordo de un vehículo compacto.

Víctimas fueron interceptadas cuando manejaban por el ecobulevar

Y fueron interceptados por personas armadas quienes les dispararon sin mediar palabra impactando a sus objetivos.

Provocando que el vehículo quedara a un costado de la vialidad a la altura de la comunidad de El Ratón.

Conductores que atestiguaron los hechos llamaron a la Central de Emergencias 911 para denunciar el ataque y pedir apoyo.

Hombres fallecidos tenían entre 25 a 30 años de edad

Paramédicos llegaron al lugar en donde confirmaron que dos personas de entre 25 a 30 años de edad se encontraban sin signos vitales.

Por lo que la zona fue acordonada por elementos de la Guardia Nacional y de las Fuerzas Estatales.

Mientras agentes de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato realizaba la apertura de una carpeta de investigación.

Te podría interesar: Abaten a Hombre tras Presuntamente Atacar a Policía con un Machete en León, Guanajuato

Y personal del Semefo se encargó de levantar los cuerpos de los fallecidos para llevarlos a un anfiteatro.

Historias recomendadas:

Redacción N+

JIPV