Dos hombres fueron asesinados cuando iban a bordo de un vehículo en el Ecobulevar León - San Francisco del Rincón a la altura de la comunidad El Ratón.

Mueren Dos Hombres a Bordo de un Vehículo en el Ecobulevar León - San Francisco del Rincón, Guanajuato.

Dos personas perdieron la vida en un ataque armado la noche del pasado jueves 12 de febrero en el Ecobulevar León - San Francisco del Rincón

Eran alrededor de las 9:30 de la noche cuando las víctimas iban a bordo de un vehículo compacto. 

Víctimas fueron interceptadas cuando manejaban por el ecobulevar 

Y fueron interceptados por personas armadas quienes les dispararon sin mediar palabra impactando a sus objetivos. 

Provocando que el vehículo quedara a un costado de la vialidad a la altura de la comunidad de El Ratón

Conductores que atestiguaron los hechos llamaron a la Central de Emergencias 911 para denunciar el ataque y pedir apoyo. 

Hombres fallecidos tenían entre 25 a 30 años de edad

Paramédicos llegaron al lugar en donde confirmaron que dos personas de entre 25 a 30 años de edad se encontraban sin signos vitales

Por lo que la zona fue acordonada por elementos de la Guardia Nacional y de las Fuerzas Estatales

Mientras agentes de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato realizaba la apertura de una carpeta de investigación

Y personal del Semefo se encargó de levantar los cuerpos de los fallecidos para llevarlos a un anfiteatro.

 

