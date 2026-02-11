Persiguen y Detienen a Tres Hombres que Habían Robado una Camioneta en León; Iban Armados

Tres hombres que habían robado horas antes una camioneta de lujo en calles de León, fueron los protagonistas de una persecución, cuando se le vio más tarde circulando por avenidas de la ciudad, acción que provocó que la policía los ubicara y pese a ser atacados a balazos, lograron detener a los tres tripulantes del vehículo robado.

De acuerdo a la dependencia de Seguridad Ciudadana de León, los hechos comenzaron la noche del martes, cuando tres hombres armados, robaron una camioneta en las calles de la ciudad, para después huir con el vehículo a Jalisco.

Pero horas, después regresarían a León en el mismo vehículo robado con la finalidad de cometer más delitos, pero al circular en avenidas como Insurgentes, la policía observó la camioneta reportada como robada.

Ante ello, trataron de marcarle el alto al conductor de la camioneta, quien al verse descubierto, aceleró su paso, acción que alertó a los elementos de Seguridad, quienes pidieron refuerzos y así comenzar con una persecución.

En ese momento, también se sumaron policías en motocicleta con la finalidad de darle alcance a los presuntos ladrones, quienes en su paso por las avenidas, fueron chocando contra otros vehículos que se ponían en su camino.

Chocan contra auto y la policía logra detenerlos en León

Después de recorrer avenida como Insurgentes rumbo a la Antorcha, el conductor de la camioneta robada, chocó contra otro vehículo, acción que aprovechó la policía para acorralarlos, pero los hombres de la camioneta comenzaron a dispararles.

Sin más municiones y sin tener oportunidad de escapar, la policía logró bajar y detener a los tres hombres que iban abordo de la camioneta robada y quienes serán presentados a las autoridades correspondientes para comenzar su proceso.

Por su parte, el titular de Seguridad Ciudadana de León, confirmó la detención de los hombres, así como el aseguramiento de arma, cartuchos útiles y droga que traían los presuntos agresores.



