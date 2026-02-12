Caen Hombres por Extorsionar en Irapuato y León; son Vinculados a Proceso

Autoridades de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato informó sobre la detención de cuatro hombres que fueron acusados por el presunto delito de extorsión y quienes operaban en las ciudades Irapuato y León, de la zona del Bajío.

De acuerdo a un comunicado de la misma dependencia de la Fiscalía, se informó que los detenidos presuntamente extorsionaban a comerciantes de las ciudades de León e Irapuato, donde a base de amenazas, buscaban obtener dinero.

Ante ello, se compartió que esta detención se llevó a cabo en tres operativos y gracias a la denuncia ciudadana, donde en el primero caso en Irapuato, donde Miguel Arturo 'N' y Luis Jorge 'N' fueron sentenciados mediante procedimiento abreviado por extorsión agravada.

De acuerdo al informe, se indicó que Miguel y Luis fueron denunciados el pasado octubre de 2025, cuando un individuo ingresó a un negocio en el bulevar Solidaridad y entregó una nota con amenazas; posteriormente huyó junto a su cómplice en una motocicleta.

Gracias a la pronta respuesta de las autoridades, ambos fueron detenidos tras la intervención de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y, tras aceptar su responsabilidad, el Juez dictó sentencia condenatoria.

Detienen a dos más gracias a un reporte ciudadano en León

Un caso más fue el de Luz Gabriela 'N', quien fue vinculada a proceso por extorsión agravada en agravio de un comerciante del Barrio del Coecillo, a quien exigió, mediante amenazas, dinero en efectivo, una camioneta y parte de sus propiedades.

Ahí, la Fiscalía de Guanajuato integró la carpeta de investigación y presentó pruebas que permitieron su vinculación a proceso.

Para finalizar, también se informó sobre el caso de Eduardo 'N' en León, quien también fue vinculado a proceso por extorsionar a un comerciante del mercado La Estrella, a quien exigía pagos mensuales en efectivo entre febrero y mayo de 2023. Tras la denuncia, la Fiscalía de Guanajuato reunió los elementos necesarios para lograr su detención y posterior vinculación a proceso.

NLD