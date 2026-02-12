Primer Caso de Sarampión es Registrado en Guanajuato; Hay Otro en Investigación

La tabla de la situación del Sarampión en México de la Secretaría de Salud Federal indicó un segundo caso positivo de esta enfermedad en Guanajuato.

Autoridades sanitarias mantienen un cerco epidemiológico con las personas cercanas, esto de acuerdo con información confirmada por la Secretaría de Salud.

“Hacen un cerco epidemiológico donde refuerzan el contacto que tuvo el usuario con las demás gentes para poderlos vacunar”, comentó Juan Bustamante, Director de Salud.

Desde hace más de 20 años no se registraba un caso de Sarampión

De acuerdo con la Dirección de Salud de León hace poco más de 20 años que no se registraba un caso, lo cual se atribuye al rezago en vacunas a nivel federal, sumando la pandemia.

Autoridades de salud invitan a la ciudadanía llevar a los menores de 12 años a los centros de salud para que se aplique el biológico.

“Seguir invitando a la población a vacunar a menores de 12 años sino cuentan con el esquema completo, si es primera dosis acercarse a cualquier centro de salud, tengo entendido que están llegando cada jueves pero si se escasea el biológico insistir en vacunar a los pequeños”, dijo Bustamante.

Casos positivos en estados colindantes a Guanajuato

En cuanto a los estados colindantes con Guanajuato, Jalisco cuenta con con dos mil 991 casos probables acumulados y mil 529 positivos.

Michoacán 145 casos probables, 51 confirmados y una muerte por Sarampión.

Te podría interesar: Persiguen y Detienen a Tres Hombres que Habían Robado una Camioneta en León; Iban Armados

Querétaro reportó 59 casos sospechosos y 12 confirmados, San Luis Potosí registró 26 sospechosos y 3 positivos, mientras que Zacatecas contabiliza 24 casos probables.

Historias recomendadas:

Redacción N+

JIPV