Albañil Muerto y Cinco Heridos es el Saldo de un Accidente en la Carretera Salvatierra - Celaya
Un accidente en la carretera Salvatierra - Celaya a la altura de la comunidad de Ojo Seco, dejó a un albañil sin vida y cinco lesionados.
Un accidente registrado la tarde de este pasado martes dejó como saldo un fallecido y al menos cinco personas heridas sobre la vía que conecta Salvatierra con Celaya.
El accidente se registró a la altura de la comunidad de Ojo Seco
El siniestro ocurrió a la altura de la comunidad de Ojo Seco, donde una camioneta que transportaba a un grupo de albañiles perdió el control y terminó volcada con los neumáticos hacia arriba.
De acuerdo con los primeros informes, el vehículo impactó violentamente contra un muro de contención.
Provocando que varios de los pasajeros salieran proyectados debido a la intensidad del golpe. Mientras que la víctima mortal quedó atrapada dentro de la unidad.
Las víctimas regresaban de trabajar a sus casas en Juventino Rosas
Los servicios de emergencia se movilizaron rápidamente al lugar tras recibir el reporte, brindando atención médica a los sobrevivientes, quienes regresaban a su hogar en Juventino Rosas tras una jornada laboral.
Lamentablemente, los socorristas confirmaron el deceso de uno de los ocupantes en el sitio, lo que obligó a acordonar el área para permitir las diligencias de ley.
Agentes de la Fiscalía estatal del Estado ya han iniciado las investigaciones pertinentes para determinar las causas exactas que originaron este fatal desenlace y esclarecer la mecánica del incidente.
