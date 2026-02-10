Tráiler y Camioneta Caen Desde un Puente tras Choque en Purísima de Rincón; Hay Dos Muertos

Un tráiler que cargaba al menos 30 toneladas de azúcar se impactó contra una camioneta familiar en la Maxipista a la altura de la comunidad La Reserva, en León, Guanajuato.

Tras el choque, ambos autos cayeron hacía la parte baja, sobre el Ecobulevar.

Dos fallecidos y tres heridos entre ellos un menor fue el saldo del choque

El saldo fue de dos personas muertas y al menos tres más resultaron lesionadas graves, entre ellos un menor de edad.

De acuerdo con información preliminar, ambos autos conducían sobre la autopista cuando ocurrió el accidente.

Sin embargo, tanto la camioneta roja como las llantas de la unidad pesada quedaron en la parte de abajo sobre la carretera León – San Francisco del Rincón.

Algunos integrantes de la familia que iban en el auto particular quedaron prensados.

El accidente causó gran congestionamiento vial

Tras el accidente se emprendió un fuerte dispositivo de cuerpos de emergencia.

Bomberos, Protección Civil, Policía Vial y más dependencias se hicieron presentes para el rescate de los cuerpos y los lesionados.

Además, se generó una fuerte congestión vehicular derivado de los cierres viales sobre los bulevares aledaños.

Integrantes del Servicio Médico Forense trasladaron los cuerpos a practicarles la necropsia de ley.

