Motociclistas Persiguen y Matan a Balazos a Mujer en Irapuato

Una mujer de 40 años de edad, fue asesinada a balazos cuando hombres a bordo de una motocicleta, se le acercaron y dispararon en varias ocasiones en la colonia El Refugio, en Irapuato.

Nota Relacionada: Cajera y Clienta Frustran Robo en Tienda de Abarrotes en León; Hombres Armados Huyen

De acuerdo información proporcionada por autoridades de Seguridad Pública de Irapuato, los hechos ocurrieron la noche del domingo cuando la víctima de 40 años caminaba por las calles de la colonia El Refugio y a lo lejos vio como dos hombres a bordo de una motocicleta se le acercaron.

Sin mediar palabra, al estar frente a la víctima, uno de los hombres de la motocicleta sacó de entre sus pertenencias un arma de fuego con la que le comenzó a disparar en varias ocasiones, hecho que provocó que testigos corrieran para ponerse a salvo.

Asimismo, la víctima al escuchar los balazos trató de correr para ponerse a salvo, acción que provocó que los agresores la siguieran un par de metros para darle alcance con los disparos y dejarla gravemente herida sobre el suelo.

Tras lograr su cometido, los motociclistas huyeron del lugar con rumbo desconocido, mientras que testigos de los hechos llamaron de inmediato los números de emergencia para reportar lo ocurrido.

Los primeros en llegar a la zona fueron policías municipales de Irapuato, quienes al confirmar el hecho, pidieron el apoyo de los paramédicos afirmando que había una mujer gravemente herida en las calles de la colonia El Refugio.

De igual manera, elementos de la Guardia Nacional llegaron al sitio con la finalidad de resguardar el área e implementar un operativo en la zona con la finalidad de dar con los agresores, pero no tuvieron resultado positivo.

Muere mujer por varios impactos de arma de fuego en Irapuato

Al llegar los rescatistas de inmediato brindaron atención médica a la mujer, quien desafortunadamente y debido a las heridas por arma de fuego, falleció a los pocos minutos por lo que se tuvo que dar parte al personal de la Fiscalía del General del Estado de Guanajuato.

De igual manera, llegó al lugar personal del Servicio Médico Forense, quien junto con la Fiscalía comenzaron las indagatorias correspondientes para poder dar así con los responsables de este hecho.

Historias recomendadas:

NLD