Niño de Un Año y Diez Meses Falleció Cuando su Tío lo Atropelló en la Central de Abastos de León
Un menor de un año diez meses fue atropellado de manera accidental por su tío que manejaba una camioneta en la Central de Abastos de León, Guanajuato.
Un menor de un año y diez meses de edad perdió la vida en un estacionamiento de la Central de Abastos en León, Guanajuato.
Fue la mañana del lunes cuando se registraron los hechos en la parte trasera de las instalaciones de la Central de Abastos.
Tío pierde de vista al menor y sucede el accidente fatal
René de 24 años de edad conducía una camioneta y por un momento perdió de vista a su sobrino de un año y diez meses de edad.
Posteriormente los gritos de sus familiares y testigos hicieron que moviera la camioneta ya que el niño se encontraba debajo de la llanta.
A pesar de la llegada de paramédicos y elementos de rescate ya no pudieron hacer nada por el menor.
René, el tío del menor fue detenido para deslindar responsabilidades
Policías municipales detuvieron al responsable y los trasladaron ante las autoridades pertinentes para deslindar responsabilidades.
Los hechos fueron grabados por cámaras de seguridad de la Central de Abastos de León.
