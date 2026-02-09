Perro Policía Encuentra Vapeadores y 2 Mil 500 Dosis de Droga en Empresa de Paquetería en León

Una intensa movilización por parte de elementos de varias corporaciones de Seguridad se originó, después de que llegara a la cabina una denuncia anónima de que en un negocio de paquetería en León, Guanajuato, había varias dosis de droga.

Fue la Secretaria de Seguridad y Paz de Guanajuato, quien dio a conocer detalles sobre este operativo, dónde al recibir la llamada, se coordinó un operativo para realizar una visita en un local, ubicado a la salida de León.

Ante ello, elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública y del Estado, con apoyo del elemento canino k9, realizó la intervención en un inmueble localizado sobre el bulevar Aeropuerto, donde personal de seguridad de la empresa autorizó la revisión preventiva de envíos, como parte de la coordinación institucional con autoridades estatales.

Hasta ese momento, los uniformados no habían notado nada raro en el establecimiento, pero el elemento canino empezó a mostrar cierto comportamiento extraño al acercarse a uno de los vehículos que se encontraban ahí.

A los pocos minutos, en las labores de inspección, el binomio canino “Evetke” realizó un marcaje positivo en una de las unidades, donde encontró cinco paquetes, lo que evitó el uso de servicios de mensajería para la distribución de droga en Guanajuato.

Perro policía encuentra miles de dosis y vapeadores con marihuana

En ese momento, los elementos de Seguridad procedieron actuar conforme a los protocolos, y a cuestionar a los empleados que se encontraban en ese momento, ya que en la revisión se localizaron vapeadores que contenían una sustancia vegetal con características propias de la marihuana, con un peso aproximado de 2 kilos 582 gramos, equivalente a 2 mil 582 dosis.

Asimismo, los uniformados procedieron a asegurar la mercancía encontrada, la cual queda a disposición de la Fiscalía del Fuero Común, con sede en León, para las investigaciones correspondientes y encontrar a los responsables.



