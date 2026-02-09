Cuerpo fue Encontrado Dentro de un Sillón en Joyas de La Loma en León; se Desconoce su identidad

La tarde del pasado domingo 8 de febrero habitantes de la colonia Joyas de La Loma en León, Guanajuato, notaron un sillón en un terreno baldío.

Vecinos descubrieron el cuerpo por el fétido olor que salía

De su interior salía un fétido olor que alertó a vecinos de la zona, quienes al acercarse pudieron ver que dentro del sillón se encontraba el cuerpo sin vida de una persona.

Por lo que llamaron a las autoridades al número 911, llegando varios elementos de la Policía Municipal de León.

Las autoridades confirmaron el reporte alrededor de las 4:35 de la tarde, localizando los restos humanos ocultos tras el forro inferior de yute del sofá, situado cerca del cruce con el bulevar Balcones de La Joya.

La identidad de la víctima permanece como desconocida

Elementos de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato arribaron para asegurar la escena del crimen e iniciar las diligencias forenses necesarias, manteniendo un estricto cerco en la calle de la Citadina.

Hasta el momento, la identidad y el género de la persona fallecida permanecen como desconocidos.

Los restos fueron trasladados por elementos del Servicio Médico Forense para determinar las causas exactas de la muerte.

Este siniestro suceso ha desatado una investigación penal para rastrear a los responsables de este acto criminal que transformó un mueble doméstico en un féretro improvisado.

