Jonathan Conocido Empresario Irapuatense fue Hallado Muerto en su Casa en la Colonia Las América

El pasado domingo 8 de febrero vecinos de la colonia Las Américas en Irapuato, Guanajuato encontraron el cuerpo sin vida de un conocido comerciante.

El fallecido se llamaba Jonathan y era propietario de un negocio de comida

El empresario irapuatense se llamaba Jonathan y era el propietario del negocio llamado “Kekas del Cbtis”.

El hallazgo fue realizado por sus propios familiares minutos antes de las cuatro de la tarde, en la intersección de las calles Sudamérica y Caribe.

De inmediato llamaron a la Central de Emergencias 911 pidiendo la asistencia de socorristas para revisar el cuerpo.

Paramédicos que arribaron al domicilio solo pudieron confirmar el deceso en el lugar de los hechos. Dejando en incertidumbre las circunstancias que rodearon este inesperado fallecimiento.

Autoridades investigan la muerte de Jonathan

La escena fue rápidamente custodiada por elementos policíacos mientras agentes periciales de la Fiscalía General del Estado se hacían cargo de las investigaciones preliminares.

Aunque la causa exacta y la forma en que ocurrió la muerte de Jonathan aún no han sido establecidas oficialmente, las autoridades han comenzado las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos.

