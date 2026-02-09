Un Hombre Resultó Herido de Gravedad al ser Atropellado en un Conflicto Vial en León

Una discusión de tráfico escaló a niveles de violencia extrema en León, Guanajuato dejando a un hombre debatiéndose entre la vida y la muerte tras ser arrollado intencionalmente.

El brutal suceso tuvo lugar la noche del domingo en la colonia San Felipe de Jesús, donde el conductor de un sedán negro utilizó su vehículo como arma al embestir en reversa a su oponente.

La víctima presentó fracturas torácicas severas

La víctima, quien sufrió el aplastamiento tras golpear la carrocería del auto, fue trasladada de urgencia con fracturas torácicas severas. Mientras que el automóvil quedó abandonado en el lugar de los hechos.

Autoridades ministeriales han desplegado un operativo de búsqueda para localizar al agresor, quien huyó a pie inmediatamente después del ataque en el cruce de las calles Jerusalén y Nazareth.

El presunto responsable sigue prófugo por lo que es buscado

Hasta el momento no se reportan detenciones, pero ya se ha integrado una carpeta de investigación para esclarecer este acto que mantiene al afectado en estado crítico.

Los cuerpos de emergencia acudieron rápidamente para estabilizar al herido, cuya identidad permanece desconocida, mientras se analizan evidencias en el sitio para dar con el paradero del prófugo.

