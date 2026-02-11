Madre e Hijo Mueren Durante Ataque Armado en Irapuato; Sus Tres Hijas Resultaron Lesionadas

El pasado martes 10 de febrero se registró un ataque armado en el interior de una barbería en el Barrio de Santa Anita en Irapuato, Guanajuato.

Vecinos de la avenida Insurgentes Sur quienes llamaron a la Central de Emergencias 911 después de haber escuchado las detonaciones y ver como huían los responsables.

Las víctimas fatales eran una madre y su hijo quien era barbero de 25 años

Fue un comando armado el que irrumpió en el domicilio de la avenida Insurgentes Sur para ejecutar a un joven barbero de 25 años y a su madre, quien presuntamente intentó protegerlo durante el ataque.

El violento suceso dejó además un saldo de tres mujeres lesionadas, hermanas del joven barbero, mientras la familia se preparaba para abrir su negocio.

La madre del joven barbero murió al tratar de protegerlo

De acuerdo con primeros informes, los agresores ingresaron al inmueble buscando al joven barbero.

Pero al interponerse su madre de 40 años, ambos fueron acribillados en el sitio, quedando sin vida antes de la llegada de los servicios de emergencia.

Testigos de los hechos denunciaron a las autoridades lo sucedido, arribando al lugar elementos de diversas corporaciones.

Paramédicos se encargaron de brindar atención médica a las lesionadas y las trasladaron a un hospital de manera urgente.

Mientras que elementos del Servicio Médico Forense se encargaron de hacer el levantamiento de los cuerpos y trasladarlos a un anfiteatro en Guanajuato, Capital.

Hasta el momento no ha informado sobre personas detenidas por los hechos.

Redacción N+

JIPV