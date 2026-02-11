Detienen a Tres Presuntos Implicados en el Ataque Donde Murieron 11 Personas en Salamanca

Tres individuos enfrentan ya un proceso penal tras ser señalados como presuntos implicados en la masacre ocurrida el pasado 25 de enero en la comunidad de Loma de Flores en Salamanca, Guanajuato.

La Fiscalía General del Estado confirmó que estas detenciones son resultado de un operativo conjunto tras el ataque.

La detención fue gracias a declaraciones de tres capturados anteriormente

Durante las indagatorias, las autoridades lograron obtener datos cruciales gracias a otros tres sujetos capturados inicialmente.

Quienes, aunque no han sido vinculados a proceso en esta etapa, aportaron información clave para el esclarecimiento del caso.

La investigación se mantiene bajo sigilo para no entorpecerla

Debido a la alta peligrosidad del asunto, que involucra la pugna entre grupos antagónicos delictivos.

La investigación se mantiene bajo estricto sigilo para no entorpecer el debido proceso ni poner en riesgo a las víctimas.

Te podría interesar: Madre e Hijo Mueren Durante Ataque Armado en Irapuato; Sus Tres Hijas Resultaron Lesionadas



Mientras continúa la coordinación entre fuerzas estatales, la Defensa y la Guardia Nacional para lograr sentencias firmes contra los responsables.

Historias recomendadas:

Redacción N+

JIPV