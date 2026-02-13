Abaten a Hombre tras Presuntamente Atacar a Policía con un Machete en León, Guanajuato

Este viernes 13 de febrero por la madrugada se registró un ataque en contra de un Policía Municipal de León, Guanajuato.

Policía era perseguido por un hombre con un machete

Aparentemente un hombre perseguía con un machete a un elemento de Seguridad Pública por lo que repelió la agresión presuntamente disparando en contra de la persona.

Los hechos se registraron en calles de la colonia Ampliación San Francisco, en donde vecinos señalaron haber escuchado al menos 3 detonaciones de arma de fuego.

Alrededor de las 2:00 de la mañana policías acudieron al cruce de las calles Fray David y Fray Ángel para resguardar la zona, mientras esperaban la llegada de socorristas.

Paramédicos que arribaron al lugar, solamente pudieron confirmar que la persona ya no contaba con signos vitales.

Se desconoce la razón por la que el policía era atacado

Por lo que se informó a personal de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato para que acudiera a abrir una carpeta de investigación.

Hasta el momento se desconoce la razón por la que el hombre fallecido atacó al Policía Municipal, así como su identidad.

Personal del Servicio médico Forense se encargó de hacer el levantamiento del cuerpo para trasladarlo a que le practicaran la necropsia de ley.

Te podría interesar: Clima Hoy en Guanajuato: Pronóstico Matutino del Viernes 13 de Febrero del 2026

Mientras que el agente municipal fue presentado ante las autoridades pertinentes para deslindar responsabilidades.

Historias recomendadas:

Redacción N+

JIPV