Sarampión en Guanajuato: Confirman Tercer Caso, se Trata de Una Bebé de 8 Meses en León

Autoridades de la Secretaría de Salud de Guanajuato confirmó recientemente sobre un nuevo caso de sarampión que encendió los focos rojos, pues notificó que se trata de una bebé de 8 meses de edad.

Y es que en el mismo comunicado, las autoridades de salud informaron que este nuevo caso de sarampión, es originaria del municipio de León, misma que aún no contaba con antecedente de vacuna y ha recibido atención oportuna sin mayor complicación.

Lo anterior fue confirmado por el secretario de salud, Gabriel Cortés Alcalá, quien también compartió datos sobre que Guanajuato se mantiene en último lugar nacional con el menor número de casos probables acumulados, confirmados y sin defunciones.

Es importante recordar que recientemente, en las ciudades de Guanajuato se intensificaron campañas de vacunación de sarampión, con la finalidad de que en varios de los casos aplicar refuerzos o la primer dosis para la mayoría de los casos.

Continúan campañas de vacunación en Guanajuato

Asimismo, el funcionario de salud destacó en su comunicado que hoy en día, la baja incidencia en Guanajuato, en parte ha sido gracias a todas las actividades de cerco sanitario establecidas y bloqueo vacunal correspondiente; además de una estrecha vigilancia epidemiológica activa con la colaboración de las 8 jurisdicciones sanitarias.

Para finalizar, destacó que tras la reciente campaña de vacunación realizada en Guanajuato, se logró la aplicación de 8 mil 197 dosis contra el sarampión, durante sábado y domingo, afirmando que se llegó a las 522 mil 748 vacunas aplicadas desde abril de 2025 a la fecha.

NLD