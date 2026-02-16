Hombre Muere en un Ataque Armado en Calles de la Colonia Ermita en León, Guanajuato

Alrededor de las 4:00 de la mañana de este lunes 16 de febrero se registraron detonaciones de arma de fuego en calles de la colonia Ermita en León.

Por lo que vecinos llamaron al número de emergencias 911 para reportar que una persona estaba tirada a media calle.

Elementos de corporaciones de seguridad acordonaron la zona

Elementos de diversas corporaciones de seguridad arribaron al lugar señalado para verificar lo reportado.

Al llegar a la calle señalada, los oficiales se percataron de que un hombre estaba tirado en la calle Eros casi esquina con la calle Eolo en dirección a San Juan Bosco.

Por lo que se tuvo que pedir apoyo de paramédicos para que verificarán si el cuerpo que estaba inconsciente tenía signos vitales o ya estaba fallecido.

Se desconoce la identidad de la víctima y la mecánica de los hechos

Agentes de la Fiscalía General del Estado llegaron a la zona para dar apertura a una carpeta de investigación.

Mientras integrantes del Servicio Médico Forense realizaron el levantamiento del cuerpo para trasladarlos a practicarle la necropsia de ley.

Te podría interesar: Clima Hoy en Guanajuato: Pronóstico Matutino del Lunes 16 de Febrero del 2026

Hasta del momento se desconoce la identidad de la víctima, así como la mecánica de los hechos.

Historias recomendadas:

Redacción N+

JIPV