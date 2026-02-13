Decomisan Armas, Drogas, Autos Robados y Equipo Táctico en Valle de Santiago, Guanajuato

Lo que parecía ser un patrullaje de rutina por parte de elementos de varias corporaciones de Seguridad en Valle de Santiago, se convirtió en una noche movida, cuando en dos operativos, aseguraron armas, cartuchos útiles, equipo táctico y autos robados.

Nota Relacionada: Cajera y Clienta Frustran Robo en Tienda de Abarrotes en León; Hombres Armados Huyen

De acuerdo al titular de la Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato, Juan Mauro González, los hechos ocurrieron en calles de Valle de Santiago, cuando los elementos de Seguridad acudían en una zona de la ciudad a una denuncia.

Ahí, los uniformados encontraron en una vivienda, en un primer operativo se localizaron dosis de marihuana y cristal junto con un arma y varios cartuchos útiles, lo que provocó que también se realizara un patrullaje por la zona.

En este operativo, no hubo personas detenidos, solamente se procedió a asegurar el inmueble en el que fue encontrado todo lo antes mencionado y lo cual será presentado a las autoridades correspondientes para que se inicie una investigación.

Horas más tarde, también se acudió a otra denuncia, donde, al llegar los elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, la SEDENA y la Guardia Nacional, pudieron ver a lo lejos a varios hombres sospechosos a bordo de varios vehículos.

Hombres se dan a la fuga y dejan la mercancía en calles de Valle de Santiago

Los conductores de los autos, al notar la presencia de los elementos de Seguridad, trataron de darse a la fuga con los autos, pero prefirieron abandonarlos en el lugar, para después perderse entre los baldíos y la maleza del lugar.

Para sorpresa de los uniformados, pudieron notar que al interior de las camionetas había un arma larga, más de un centenar de cartuchos, cargadores y equipo balístico, destacando también que los vehículos contaban con reporte de robo.

Todo lo asegurado fue presentado ante las autoridades correspondientes, quienes serán las encargadas de comenzar con las indagatorias correspondientes.

Historias recomendadas:

NLD