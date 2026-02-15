Cae Banda que se Dedicaba a la Extracción Ilegal en la Mina El Cubo en Guanajuato Capital

Un total de 17 personas conocidas como lupios, que se dedicaban a la extracción ilegal de minerales en la mina El Cubo, en Guanajuato Capital, fueron detenidas por las autoridades cuando se encontraban cometiendo este delito.

De acuerdo a las autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Guanajuato Capital, los hechos ocurrieron cuando varios de estos hombres habían ingresado a la mina para comenzar con la extracción de los minerales.

En cierto momento, los mismos empleados de la mina El Cubo, notaron que estos hombres, no pertenecían a la plantilla de trabajadores por lo que se les hizo extraño y de inmediato notificaron a sus superiores.

Ante ello y al confirmar que se trataba de personal ajeno a los empleados, los encargados decidieron llamar a los números de emergencia con la finalidad de reportar lo que estaba ocurriendo.

A los pocos minutos, elementos de varias corporaciones de Seguridad de Guanajuato Capital, llegaron y de inmediato implementaron un operativo en la zona para identificar a los hombres que estaban cometiendo este delito.

Detienen en total a 17 hombres por extraer ilegalmente los minerales

Gracias a la pronta respuesta, los elementos de Seguridad Ciudadana pudieron detener a 17 hombres, integrantes de una banda de lupios, que normalmente operaba en la mina El Cubo, en Guanajuato Capital.

De igual manera, las autoridades lograron asegurar dos motocicletas y una cuatrimoto, las cuales eran usadas por los 17 hombres que extraían los minerales, para después llevarlos y comercializar con ellos.

