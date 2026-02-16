Encuentran Centro de Distribución y Almacenamiento de Drogas en San Juan de Dios, en León

Gracias a los trabajos de investigación, autoridades de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato confirmaron el hallazgo de un centro de elaboración, distribución y almacenamiento de drogas en el barrio de San Juan de Dios en León, Guanajuato.

Nota Relacionada: Cajera y Clienta Frustran Robo en Tienda de Abarrotes en León; Hombres Armados Huyen

Así lo dio a conocer la dependencia estatal a través de su cuenta oficial, donde destaca que en trabajo en conjunto con la Agencia de Investigación Criminal se logró ubicar este inmueble gracias al reporte ciudadano.

Ante ello se giró una orden de cateo por parte de las autoridades, donde elementos de varias corporaciones de Seguridad de los tres niveles de Gobierno acudieron al domicilio indicado en el barrio de San Juan de Dios.

Ahí, los uniformados tuvieron a primera vista que el lugar era un centro de distribución y procesamiento de derivados de cannabis y metanfetaminas, por lo que de inmediato montaron una guardia afuera de la vivienda, así como en calles aledañas.

Ahí mismo, los elementos encontraron. 172 bolsas plateadas, 15 empaques con marihuana, 89 tubos con cigarrillos de cannabis, 29 frascos de líquido THC, 150 contenedores con sustancia similar al hachís, 254 piezas de chocolate con extractos y semillas y vapeadores listos para su venta.

Encuentran equipo para elaboración de drogas en León

En este mismo operativo, los elementos también encontraron equipo industrial utilizado para el procesamiento de narcóticos, como máquina extractora de polen, selladoras de banda y al vacío, básculas de precisión y moldes de silicona. También se localizaron libros especializados en cultivo de marihuana, lo que confirma que el inmueble operaba como un centro logístico de distribución.

Después de un par de minutos, el inmueble quedó formalmente asegurado para continuar con las investigaciones correspondientes por parte de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, quienes buscarán dar con los encargados del inmueble, reportándose hasta el momento, ninguna persona detenida

Historias recomendadas:

NLD