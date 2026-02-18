Autoridades de San Francisco del Rincón Condenan Ataque Armado en Parque

A unas horas de que se registrara un ataque armado en un parque de la colonia Renovación que dejó como saldo un muerto y más de 10 lesionados, autoridades municipales de San Francisco del Rincón ofrecieron una rueda de prensa, donde condenaron los hechos.

La rueda de prensa se llevo a cabo en las instalaciones de la Presidencia Municipal, donde el alcalde de San Francisco del Rincón, Antonio Marún, en su mensaje condenó este ataque armado, donde varios de los lesionados eran menores de edad.

Ahí mismo, informó que este tipo de acciones no se justifican por nada y se que trabajará junto con las autoridades correspondientes para dar con los responsables del ataque a balazos en un momento en el que había varias personas en el parque.

De igual manera, destacó que la víctima de este ataque era un hombre de 35 años de edad, donde se ha estado en comunicación con su familia para brindar cualquier tipo de apoyo al respecto.

Dan seguimiento a personas lesionadas tras ataque en parque

También destacó Antonio Marún, que los heridos se encuentran estables y siendo atendidos, donde también se cuenta con el apoyo de las autoridades de salud estatales para su seguimiento.

Por su parte, Abel Márquez, secretario de Seguridad Ciudadana, comentó que este hecho no quedará impune, por lo que ya se trabaja con las autoridades estatales correspondientes para dar con los agresores.

NLD